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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 17:11

sahibi Hasan Sel ve ?

Hasan ve ? D-100 Karayolu üzerinde yol vermesi tartışması nedeniyle, 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezine geldi. İfadesi alınan şüpheli Hasan Sel, ’da yaşayan annesinin şeker komasına girdiğini haber almaları üzerine yola çıktıklarını ileri sürerek, “Biz güvenlik şeridinde seyretmiyorduk. Söz konusu aracı sollarken bu araç ani bir şekilde bizim aracımızın önüne doğru geldi' dedi. Peki sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir nereli? İşte haberleri

Pendik hamile kadına saldırı haberleri! Seydioğlu Baklava sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir nereli? Pendik D-100 Karayolu üzerinde yol vermesi tartışması nedeniyle, 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in verdikleri ifadeler ortaya çıktı.Peki Hasan ve Hüseyin Sel kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde... İstanbul Pendik E-5 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Hasan ve Hüseyin Sel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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