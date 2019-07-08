Pendik hamile kadına saldırı haberleri! Seydioğlu Baklava sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir nereli? Pendik D-100 Karayolu üzerinde yol vermesi tartışması nedeniyle, 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in verdikleri ifadeler ortaya çıktı.Peki Hasan ve Hüseyin Sel kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde... İstanbul Pendik E-5 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Hasan ve Hüseyin Sel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.