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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 18:23

dakika... yürütmede görevli terörist etkisiz hale getirildi

dakika... etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin yürütmede görevli M. olduğu tespit edildi.

Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

dakika haberi.... etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin yürütmede görevli M. olduğu tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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