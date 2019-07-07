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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 17:29

İstanbul Valisi 'dan Sözcü'nün asılsız iddialarına yalanlama

YSK'nın aldığı "yeniden seçim" kararı sonrası vekaleten Başkanlığına atanan İstanbul Valisi , bugün 'nde çıkan asılsız iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek tarafından ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili olarak hukuksal yollara başvuracağını belirten Yerlikaya, "Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi mayıs ve haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır." dedi.

Vali Yerlikaya'dan Sözcü'nün asılsız iddialarına yalanlama

İstanbul Valisi , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekalet ettiği dönemde belediyenin kesinlikle borçlanmadığını ifade ederek, " Meclisi mayıs ve haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır." dedi.

Yerlikaya, İBB Başkanlığına vekalet ettiği dönemle ilgili basın yayın organlarından çıkan üzerine açıklama yaptı.

Bazı basın yayın kuruluşlarında şahsıyla ilgili yayınlanan haberleri yalan ve iftira olarak niteleyen Yerlikaya, "Şahsımı hedef alan yalan ve iftira haberler nedeniyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi mayıs ve haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır. (Kredi borçları, personel giderleri, hak ediş ödemeleri vb.)" ifadelerini kullandı.


*Sözcü'de yer alan asılsız iddia

Gerekli hukuksal yollara başvuracağını dile getiren Yerlikaya şunları kaydetti:
"İBB hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli istihdam modelleriyle ihtiyacı gerekli görülen personel alınmıştır. (Örnek: Her yıl 4 aylığına geçici olarak İBB Plajlarında istihdam edilen 883 adet cankurtaran, temizlik ve güvenlik personeli vb. gibi) İBB'nin bütün harcama ve işlemleri bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl ve bundan sonra da Sayıştay tarafından düzenli olarak denetlenmektedir, denetlenecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama zorunluluğu gerektiren, yalan, iftira ve isnatlar içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde hukuksal yollara başvurulacaktır."

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