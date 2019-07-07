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'cü darbe girişiminde 3 evladını şehit veren : 3 yıldır nöbetteyim

'cü darbe girişiminde iki oğlu ve damadını önünde şehit veren Takvim'e konuştu. , şehit verdiği evlatları için; "Üçünü birlikte büyüttüm. Aynı oyunları oynatıp, aynı elbiseleri giydirdim. Yan yana şehit düştüler. Onlar beni gömecekti, ben onları toprağa verdim. 3 yıldır vatan nöbetindeyim." dedi.

3 yıldır nöbetteyim
Ankaralı şehitlerin 93 yaşındaki annesi Muzaffer Gülşen, Takvim'e konuştu:

O gece 'Ana biz gidiyoruz' dediler. 'Çocuklarınız yetim kalır' deyince 'Biz gitmezsek bu ülkede yüzlerce çocuk yetim kalacak' diyerek gittiler. Sonra evimden üç tabut birden çıktı. '

Üçünü birlikte büyüttüm. Aynı oyunları oynatıp, aynı elbiseleri giydirdim. Yan yana şehit düştüler. Onlar beni gömecekti, ben onları toprağa verdim. 3 yıldır vatan nöbetindeyim.




İki oğlu ve damadını önünde şehit verdi.

TÜLAY CANBOLAT

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