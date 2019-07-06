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  • Son Güncelleme: 06.07.2019 17:08

Son dakika... 'nda terör örgütü 'ya darbe!

Son dakika gelişmesine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan, kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütü PKK'ya darbe! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika gelişmesine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan, kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. " denildi.

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