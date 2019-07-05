Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.07.2019 23:14
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 23:25

Başkan Erdoğan Başkanı ile görüştü

Başkan , bugün Başkanı es-Serrac ile Dolmabahçe’de görüştü. Erdoğan, Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Libya görüşmesi

Başkan , bugün Başkanı es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri