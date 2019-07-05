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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 20:51

Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak! 'Kup'a mercek... Tartışma yaratmıştı ve harekete geçildi

'ın Ağın ilçesinde halk arasında "kup" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan devasa çukurda araştırma yapılacak. , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağın ilçesinin başta , , kaya mezarları gibi tarihi ve turistik değerlere sahip olduğunu söyledi.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafede Şenpınar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yer alan, yaklaşık 500 metre çapında, 50 metre derinliğindeki çukurun halk arasında meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılıyor.

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