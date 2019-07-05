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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 22:45

Ceza indirimi Meclis'e geldi mi? ?

Ceza indirimi ve af yasasına ilişkin son durum merakla takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ceza infaz yasası hakkında önemli bir açıklama yapmış, düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ceza indirimi ve af yasasının Meclis gündemine ne zaman geleceği merak konusu oldu. Peki, ? İşte af yasası ve ceza indirimine dair son gelişmeler...

Yüz binlerce mahkum ve aileleri ceza indirimi ve af yasasına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmaları olduğunu açıklamıştı. Peki, ceza indirimi ve af yasası Meclis'e gelecek mi? Af yasası kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...

CEZA İNDİRİMİ VE AF YASASI MECLİS'E GELECEK Mİ?

Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Yeni af yasası kapsamında infaz sürelerinin düşürülmesi beklenirken, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlarda da ceza arttırımı olacak. Af yasasının Meclis gündemine ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

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