Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda teröristlerin kullandığı 3 odalı sığınak tespit edildi.
El yapımı basma düzenekli patlayıcı, muhtelif gıda ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.