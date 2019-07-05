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  • 05.07.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 10:18

'de 'lı teröristlere ait sığınak imha edildi

'ün Yayladere ilçesinde düzenlenen operasyonda 'lı teröristlere ait 3 odalı sığınak imha edildi. El yapımı basma düzenekli , muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl'de PKK'ya bir darbe daha!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda teröristlerin kullandığı 3 odalı sığınak tespit edildi.

El yapımı basma düzenekli , muhtelif gıda ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

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