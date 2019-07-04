Hukuk içinde atılması gereken adımları atıyoruz. Ancak hukuk tanımazlarsa,biliriz.Rumlar, AB 'den aldıkları güçle KKTC'yi korkutmaya çalışıyor. Şimdi AB'ye nasıl inanalım?Çin, inandığı doğrularda dik duran bir ülke. Pekin'le ortak adım atabiliriz.derken yanımızda olmaları önemli. Recep Tayyip Erdoğan Osaka'da yapılan G-20 Zirvesi'nin ardından Kyoto, Tokyo ve Pekin'e geçerek açılışlara katıldı. Türkiye dönüşü öncesi, yaptığı görüşmelerin detaylarını anlattı:ile altyapı, teknoloji, enerji ve savunma sanayii alanlarında iş birliğimiz güçlenerek devam ediyor.ziyaretimizde ise Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping ile ikili ilişkilerimizi ve bölgesel, küresel konuları kapsamlı bir şekilde ele aldık. 50 milyar dolar ticaret hacmini hedefledik. Görüşmemizde Doğu Türkistan ve Uygur konusunu da ele aldık.küresel konularda Çin'le pek çok hususu paylaşıyoruz. Tek taraflılığa karşı çok taraflılığı ve uluslararası hukuku, oturmuş teamülleri destekliyoruz. Vergi ve ticaret savaşlarından biz de rahatsızız, onlar da rahatsız. İran yaptırımları da bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmuyor. Bundan kendileri de rahatsız.Yol ve Kuşak projesini, Türkiye'miz için de önemli buluyorum. Çünkü biz de orta koridor projesiyle gündemdeyiz. Birlikte yapabileceğimiz bazı başka önemli yatırımlar var. Bu çerçevede Kanal İstanbul 'u, boğazdan üç katlı geçişleri ve Konya'daki projeleri misal verebiliriz. Sivas-Erzincan demiryoluyla ilgili de olumlu yaklaşımları var. BM Güvenlik Konseyi'ndeki konumunu da ele aldığımızda, bu konuları değerlendirmek bizim için çok daha rahat ve güçlü olacaktır.derken yanımıza birilerini almamız lazım. Hele BMGK'deki birilerinin yanımızda yer alması, bu süreci hızlandıracaktır.

BAŞKAN Erdoğan 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Türkiye Bursları ile eğitim gören ve mezun olan bin 500 öğrencinin katıldığı törende konuşan Erdoğan, "Japonya'nın 800 üniversitesinin 80 tanesi kadın üniversitesi. Bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini YÖK Başkanına hatırlatıyorum. Çalışmanı buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı" dedi.Başkan Erdoğan, BM'nin terör örgütü PKK ile çocuk teröristleri bırakması bahanesiyle görüşmesine tepki gösterdi: Hangi gerekçeyle olursa olsun BM'nin terör örgütünü muhatap alması, masaya oturması ve anlaşma imzalaması en hafif ifadesiyle bir skandaldır.TÜRKİYE "EXPO 2019 Pekin" kapsamında has bahçeyi Çin'e taşıdı. Sergide Galata Kulesi'nin sembolik örneği de yer aldı.