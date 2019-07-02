CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında skandal açıklamalarda bulundu. Ergenekon Davası'nda tüm sanıkların beraat etmesi kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, darbe girişiminde bulunan alçaklarla hükümeti iş birliği yapmakla suçladı. Konuşmasında "27 Temmuz'dan 2007'ye kadar üretilen yalan en sonunda 2019'da çöktü ve tamamının yalan olduğu mahkeme kararıyla sabit oldu. Peki bu sürede ne oldu? 60 bin kişinin telefonu dinlendi, 3 bin kişi hakkında takip yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terörist diye alınıp hapse atıldı. 12 yıl sonra 'pardon, bir yanlışlık oldu' diyoruz. 12 yılda bu ailelerin çektiği dramın hesabını kim verecek?" ​sözlerini söyleyen Kılıçdaroğlu, FETÖ kumpasıyla hükümetin adını yan yana getirerek algı yaratmaya çalıştı. CHP liderinin FETÖ tarafından AK Parti ve Erdoğan'a düzenlenen 17-25 Aralık kumpası sonrasında ise Zekeriya Öz için "itibar ediyoruz" dediği ortaya çıktı.

FETÖ'NÜN KUMPASÇISI ÖZ'E İTİBAR ETMİŞ

Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının savcısı olan FETÖ'nün tetikçisi Zekeriya Öz'ü 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında savunanlar arasında yer alan Kemal Kılıçdaroğlu, o dönem Öz hakkında "Devlete hizmet vermiş birisi. Zekeriya Öz'ün açıklamalarına itibar ediyoruz." diyerek FETÖ kumpasçısının arkasında durmuştu. Bugün ise o dönem söylediklerini adeta unutarak hükümeti FETÖ ile iş birliği yapmakla suçlaması kamuoyundan tepki çekti.

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