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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 10:31

Son dakika... 'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatla, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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