Emlak piyasasında fiyatların aşağı çekilmesiyle canlılıklar başladı. İstanbul'da 2+1 evlerin ortalama fiyatı 400 bin TL iken, 75 bin TL ile en ucuz Beylikdüzü, 600 bin TL ile en pahalı yer ise Beşiktaş oldu. Yaklaşan tayin dönemi ve üniversite tercihleri öncesinde İstanbul'da hem yatırım hem de oturma amacıyla satılık ev piyasası hareketlendi. 23 Haziran İBB yenileme seçimleri nedeniyle tatilcilerin şehre dönmesinin ardından canlılık yaşayan piyasada 2+1 evlerin satış fiyatları halihazırda bir süre öncesine kadar süren durgunlukla gerilemiş durumda. Öte yandan yeni konut stokunun özellikle de rezidansların yoğunlaştığı bölgelerde ise 2+1 evler ile ikinci ev konutlar arasında 10 katına varan fiyat farkı ise dikkat çekiyor.