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  • 01.07.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 10:05

'da satılık en ucuz ve en hangi ilçelerde? İstanbul'da en uygun evler nerede?

Yaklaşan tayin dönemi ve öncesinde 'da ev fiyatları hareketlendi. Fakat ev satışları durgunluğunu koruyor. Bu bağlamda konut stoklarının bazı ilçelerde azalması ve artan inşaat maliyeti nedeniyle önümüzdeki yıl konut fiyatlarının yüzde 50’ye varan artışlar yaşayabileceğinden hareketle konutta düşen fiyatı değerlendirmek isteyenler birikimlerini ev almaya yönlendiriyor. Yine Anadolu’dan İstanbul’a üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin aileleri de 4 yıllık eğitim sonunda değerlenerek prim yapacak konutları satın almak için çılarla alan araştırması yapıyor. Peki İstanbul'da satılık en ucuz ve en hangi ilçelerde? İşte İstanbul'da en uygun evler...

Emlak piyasasında fiyatların aşağı çekilmesiyle canlılıklar başladı. İstanbul'da 2+1 evlerin ortalama fiyatı 400 bin TL iken, 75 bin TL ile en ucuz Beylikdüzü, 600 bin TL ile en pahalı yer ise Beşiktaş oldu. Yaklaşan tayin dönemi ve üniversite tercihleri öncesinde İstanbul'da hem yatırım hem de oturma amacıyla satılık ev piyasası hareketlendi. 23 Haziran İBB yenileme seçimleri nedeniyle tatilcilerin şehre dönmesinin ardından canlılık yaşayan piyasada 2+1 evlerin satış fiyatları halihazırda bir süre öncesine kadar süren durgunlukla gerilemiş durumda. Öte yandan yeni konut stokunun özellikle de rezidansların yoğunlaştığı bölgelerde ise 2+1 evler ile ikinci ev konutlar arasında 10 katına varan fiyat farkı ise dikkat çekiyor.

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