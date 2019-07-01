İşte AK Parti MKYK ve MYK Üyesi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in o açıklamaları:
Türkiye Libya halkının kardeşidir. Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya'da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz.
Hafter'in Libya'daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızdan derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.
Türkiye Libya halkının kardeşidir. Tarihten gelen kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Libya için hep barış ve huzur diledik. Huzur ve barış dolu bir Libya isteyenler için en büyük dost Türkiye'dir.
Libya'da kanunsuzluğa karşı çıkıyoruz. Hafter'in milislerinin kanunsuzluğuna vahim bir adım daha eklendi. 6 vatandaşımızı haydutça bir eylemle tutukladıklar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz.
Türkiye'nin dostluğu, çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye'ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir.
Türkiye Libya halkının kardeşidir. Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya'da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz.
Hafter'in Libya'daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızdan derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.
Türkiye Libya halkının kardeşidir. Tarihten gelen kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Libya için hep barış ve huzur diledik. Huzur ve barış dolu bir Libya isteyenler için en büyük dost Türkiye'dir.
Libya'da kanunsuzluğa karşı çıkıyoruz. Hafter'in milislerinin kanunsuzluğuna vahim bir adım daha eklendi. 6 vatandaşımızı haydutça bir eylemle tutukladıklar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz.
Türkiye'nin dostluğu, çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye'ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir.
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