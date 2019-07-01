Reuters Dijital Habercilik Raporu sekizinci defa yayınlandı. Reuters, "Dijital medya ve 2019'da Türkiye" adı altında bir rapor hazırlattı. Hazırlanan sözde rapora göre Türkiye'nin "kutuplaşma yalan haberde" başı çektiği iddia edilirken, Türkiye'deki en güvenilir haber kaynağı olarak FOX TV, basılı yayınlarda ise Cumhuriyet ve Sözcü olduğu öne sürüldü.

SÖZDE RAPORDA YİNE FETÖ'CÜ İMZASI

Ancak hazırlanan rapor dikkatlice incelendiğinde, raporu hazırlayan kişinin Servet Yanatma isimli FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Yanatma'nın FETÖ'nün yayın organları Zaman Gazetesi ve Aksiyon Dergisi'nde uzun yıllar çalıştığı ortaya çıktı. Hatta öyle ki Yanatma, FETÖ tarafından İngiltere'ye gönderilmişti. Servet Yanatma'nın 2015 yılında Zaman Gazetesi diplomasi muhabirliği yaptığı sırada, doktora yapabilmesi için örgüt tarafından İngiltere'ye gönderilmişti.

İŞTE DESTEKÇİLERİ

Hazırlanan bu raporla birlikte sürekli olarak devleti hedef alan yalan haberlerle algı yaratmaya çalışan FOX TV, Cumhuriyet ve Sözcüc'yü kimlerin desteklediği ve güvenilir algısı oluşturmaya çalıştığı bir kez daha ortaya çıktı.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DA BENZER RAPORLAR HAZIRLAMIŞTI

Servet Yanatma'nın geçtiğimiz yıllar da buna benzer bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. Yanatma hazırladığı raporda sahibi FETÖ firarisi Burak Akbay olan Sözcü Gazetesi'nin internet sitesini "en güvenilir haber sitesi" seçmiş, FOX'u ise "en popüler yayın organı" olarak tanıtmıştı.

Bir başka raporunda ise, Türkiye'nin "uydurma haberlerde" başı çektiği iddia ederken Türkiye'deki en güvenilir haber kaynağı olarak da FOX TV'yi göstermişti.