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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 00:04

'cü Reuters ve Oxford'un adını kullanarak siyasi medya operasyonu yapıyor

adına 'de medya araştırması yapan ve 'yi en güvenilir haber kaynağı gösteren raporu hazırlayan kişinin 'cü olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan sözde rapora göre Türkiye'nin "kutuplaşma yalan haberde" başı çektiği iddia edilirken, Türkiye'deki en güvenilir haber kaynağı olarak FOX TV, basılı yayınlarda ise Cumhuriyet ve Sözcü olduğu öne sürüldü. Hazırlanan bu raporla birlikte sürekli olarak devleti hedef alan yalan haberlerle algı yaratmaya çalışan FOX TV, Cumhuriyet ve Sözcü'yü kimlerin desteklediği bir kez daha ortaya çıktı.

Çakma rapordan yine FETÖ'cü hain çıktı

Reuters Dijital Habercilik Raporu sekizinci defa yayınlandı. Reuters, "Dijital medya ve 2019'da " adı altında bir rapor hazırlattı. Hazırlanan sözde rapora göre Türkiye'nin "kutuplaşma yalan haberde" başı çektiği iddia edilirken, Türkiye'deki en güvenilir haber kaynağı olarak , basılı yayınlarda ise Cumhuriyet ve Sözcü olduğu öne sürüldü.

SÖZDE RAPORDA YİNE FETÖ'CÜ İMZASI
Ancak hazırlanan rapor dikkatlice incelendiğinde, raporu hazırlayan kişinin isimli 'cü olduğu ortaya çıktı. Yanatma'nın FETÖ'nün yayın organları ve Aksiyon Dergisi'nde uzun yıllar çalıştığı ortaya çıktı. Hatta öyle ki Yanatma, FETÖ tarafından 'ye gönderilmişti. Servet Yanatma'nın 2015 yılında Zaman Gazetesi diplomasi muhabirliği yaptığı sırada, doktora yapabilmesi için örgüt tarafından İngiltere'ye gönderilmişti.

İŞTE DESTEKÇİLERİ
Hazırlanan bu raporla birlikte sürekli olarak devleti hedef alan yalan haberlerle algı yaratmaya çalışan FOX TV, Cumhuriyet ve Sözcüc'yü kimlerin desteklediği ve güvenilir algısı oluşturmaya çalıştığı bir kez daha ortaya çıktı.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DA BENZER RAPORLAR HAZIRLAMIŞTI
Servet Yanatma'nın geçtiğimiz yıllar da buna benzer bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. Yanatma hazırladığı raporda sahibi FETÖ firarisi Burak Akbay olan Sözcü Gazetesi'nin internet sitesini "en güvenilir haber sitesi" seçmiş, FOX'u ise "en popüler yayın organı" olarak tanıtmıştı.

Bir başka raporunda ise, Türkiye'nin "uydurma haberlerde" başı çektiği iddia ederken Türkiye'deki en güvenilir haber kaynağı olarak da FOX TV'yi göstermişti.

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