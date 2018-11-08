İngiltere'nin Oxford Üniversitesi, Türkiye'de medya araştırması adı altında bir rapor hazırlattı. Hazırlanan sözde rapora göre Türkiye'nin "uydurma haberlerde" başı çektiği iddia edilirken, Türkiye'deki en güvenilir haber kaynağı olarak da FOX TV gösterildi.

SÖZDE RAPORDA FETÖ'CÜ İMZASI

Ancak hazırlanan rapor dikkatlice incelendiğinde, raporu hazırlayan kişinin Servet Yanatma isimli FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Yanatma'nın FETÖ'nün yayın organları Zaman Gazetesi ve Aksiyon Dergisi'nde uzun yıllar çalıştığı ortaya çıktı. Hatta öyle ki Yanatma, FETÖ tarafından İngiltere'ye gönderilmişti. Servet Yanatma'nın 2015 yılında Zaman Gazetesi diplomasi muhabirliği yaptığı sırada, doktora yapabilmesi için örgüt tarafından İngiltere'ye gönderilmişti.

Hazırlanan bu raporla birlikte sürekli olarak devleti hedef alan yalan haberlerle algı yaratmaya çalışan FOX TV'yi kimlerin desteklediği ve güvenilir algısı oluşturmaya çalıştığı bir kez daha ortaya çıktı.

İŞTE SERVET YANATMA'NIN ÇALIŞTIĞI FETÖ KURULUŞLARI







DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞTI

Servet Yanatma'nın geçtiğimiz yıl da buna benzer bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. Yanatma geçtiğimiz yıl hazırladığı raporda sahibi FETÖ firarisi Burak Akbay olan Sözcü Gazetesi'nin internet sitesini "en güvenilir haber sitesi" seçmiş, FOX'u ise "en popüler yayın organı" olarak tanıtmıştı.