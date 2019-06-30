Başkan Erdoğan: Ülkemizde daha fazla yatırımcı görmek istiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.



Japon iş adamlarının Türkiye'ye yaptığı yatırımları değerlendiren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Japon iş adamlarından daha fazla yatırım temenni ettiğini belirtirken, yabancı yatırımcıya güven mesajı verdi. Başkan Erdoğan, yeni Japon imparatoru Naruhito'nun Ekim ayında düzenlenecek devir teslim törenine de katılabileceğini açıkladı.

Japonya'daki güçlü tarım lobisini ikna etmek için desteğinize ihtiyacımız var.

Güvenlik hassasiyetinin üst düzeyde olduğunu biliyorum, ülkemiz en güvenli ülkeler arasında.

Biz yatırımları sadece yasal düzenlemelerle değil, bilfiil olarak da destekliyoruz.

Ülkemizdeki enerji projelerinde daha fazla yatırımcı görmek istiyoruz.