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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 05:37

Başkan Erdoğan: Ülkemizde daha fazla yatırımcı görmek istiyoruz

Başkan , İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan,"Ülkemizdeki enerji projelerinde daha fazla yatırımcı görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan , İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.

Japon iş adamlarının Türkiye'ye yaptığı yatırımları değerlendiren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Japon iş adamlarından daha fazla yatırım temenni ettiğini belirtirken, yabancı yatırımcıya güven mesajı verdi. Başkan Erdoğan, yeni Japon imparatoru Naruhito'nun Ekim ayında düzenlenecek devir teslim törenine de katılabileceğini açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Japonya'daki güçlü lobisini ikna etmek için desteğinize ihtiyacımız var.

Güvenlik hassasiyetinin üst düzeyde olduğunu biliyorum, ülkemiz en güvenli ülkeler arasında.

Biz yatırımları sadece yasal düzenlemelerle değil, bilfiil olarak da destekliyoruz.

Ülkemizdeki enerji projelerinde daha fazla yatırımcı görmek istiyoruz.

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