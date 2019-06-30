Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye adına hakim olarak görevli Işıl Karakaş'ın görev süresi 30 Nisan 2017'de doldu. Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları, Karakaş'ın görev süresi dolmadan önce aday belirlemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk liste 2016 Aralık ayında hazırlandı.

Ancak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye karşı tutumu nedeniyle süreç 2 yıldır tamamlanamadı. Bu sürede adayların mesleki yeterliliklerinden çok siyasi görüşünü öğrenmeye yönelik mülakatlar yapıldı. Birçok kez listedeki adaylar yenilenmek durumunda kalırken, 10 isim bildiren Türkiye'nin adayları her seferinde yetersiz bulundu.

111 OYLA SEÇİLDİ

Son olarak Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel'in ismi 12 Kasım 2018'de AKPM bünyesindeki Danışma Paneli'ne iletildi. Panelden onay alan 3 aday 29 Mart'ta Paris'teki Hakim Seçim Komisyonu tarafından mülakata alındı. Bugüne kadarki adayların "yetersiz" bulunmaları nedeniyle önem kazanan söz konusu mülakattan bu defa olumlu bir karar çıktı. Mülakat sonucunda adaylar olumlu bulunurken, komisyon AKPM Genel Kurulu'na söz konusu adaylardan Saadet Yüksel'in bu göreve seçilmesini tavsiye etti. 9 Nisan'da Genel Kurul'da yapılan oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Yüksel AİHM hakimi olarak seçildi.

YEMİN TÖRENİ YARIN

Doç. Dr. Saadet Yüksel için yarın yemin töreni düzenlenecek. Resmen göreve başlayacak olan Yüksel 2 Temmuz 2028'e kadar görev yapacak. 1959 yılından bu yana Türkiye adına AİHM'de 6 isim görev yapmıştı. AİHM'e seçilen yedinci isim olan Yüksel, aynı zamanda Işıl Karakaş'ın ardından AİHM'e seçilen ikinci kadın hakim.