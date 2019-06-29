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  • 29.06.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 21:41

açıkladı: rejim güçleri yine saldırdı!

(MSB), 'de rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden Türkiye kontrolündeki 10 numaralı 'na 3 kez top atışı yapıldığını açıkladı.

MSB açıkladı: Rejim güçleri yine saldırdı

(MSB), 'de rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden Türkiye kontrolündeki 10 numaralı 'na 3 kez top atışı yapıldığını açıkladı. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, malzeme zayiatı da verilmediği belirtildi. Rusya nezdindeki girişimler sonucu rejim güçlerince yapılan atışların sonlandırıldığı kaydedilen açıklamada, atışların devam etmesi halinde, karşılık verileceği vurgulandı.

İşte o açıklamanın tam metni;

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır.

Yapılan saldırıda personel ve malzeme zayiatı meydana gelmemiştir.

Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır.

Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır.

Durum yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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