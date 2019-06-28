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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 10:47

MSB: 'deki gözlem noktasına saldırı olayında flaş gelişme! 'nın , çağırıldı

'ndan yapılan açıklamaya göre 'deki gözlem noktasına yönelik saldırının yapıldığı rejim mevzileri etkili şekilde vuruldu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ayrıca "Saldırıyla ilgili olarak 'nın , çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir." denildi.

MSB: İdlib'deki rejim mevzileri etkili şekilde vuruldu!

nca, 'deki gözlem noktasına yönelik saldırının yapıldığı rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Saldırıyla ilgili olarak 'nın , çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir.

Durum yakından takip edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

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