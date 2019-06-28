Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor mu? Bedelli başvurusu ne zaman? Bedellide ücret artacak mı? Yeni askerlik sistemi bu hafta başında yürürlüğe girdi. Bedelli askerlik için koşulların açıklanmasını bekleyenlere ise iyi haber geldi. Temmuz ayında artması beklenen bedelli ücretinin 31 bin liraya sabitlenecek. Daha önce 460 bin bakaya ve yoklama kaçağına bir defaya mahsus kurasız bedelli hakkı getirilmişti. 1 Kasım'dan sonra da, askerlik çağına gelmiş olanların bedelli başvuruları alınacak.