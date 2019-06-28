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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 14:43

Yeni ücreti ne kadar? kalkıyor mu? ?

ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bedelli askerlik yapmak isteyenler için memur maaş katsayısının 240 bin ile çarpımı sonucunda bulunan rakamı bedel olarak yatıracaklar. Güncel rakam ile 31 bin liraya karşılık gelen bedel, Temmuz başında katsayının artmasıyla birlikte bu bedelde artacaktı. Olası katsayı artışına göre, daha uygulanmaya başlamadan 31 bin olan bedelli askerlik ücreti 33-35 bin lira arasında bir rakama çıkacaktı. Ancak mağduriyetleri önlemek için farklı bir uygulamaya gidiyor. Peki bedelli için başvurular ne zaman başlayacak, ne zaman silah altına alınacaklar? İlk başvuruların "bakaya ve yoklama kaçakları" arasından alınması planlanıyor.

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor mu? Bedelli başvurusu ne zaman? Bedellide ücret artacak mı? Yeni askerlik sistemi bu hafta başında yürürlüğe girdi. Bedelli askerlik için koşulların açıklanmasını bekleyenlere ise iyi haber geldi. Temmuz ayında artması beklenen bedelli ücretinin 31 bin liraya sabitlenecek. Daha önce 460 bin bakaya ve yoklama kaçağına bir defaya mahsus kurasız bedelli hakkı getirilmişti. 1 Kasım'dan sonra da, askerlik çağına gelmiş olanların bedelli başvuruları alınacak.

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