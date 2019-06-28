

Çeşitli bölgelerden Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesine zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, geniş güvenlik önlemleri altında sınırbirliklerine hareket etti.





Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.



