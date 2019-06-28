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  • 28.06.2019 14:46
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 14:55

Son dakika: da hareketli anlar! takviyesi yapıldı

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve takviyesi yapıldı.


Çeşitli bölgelerden Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesine zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda , geniş güvenlik önlemleri altında birliklerine hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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