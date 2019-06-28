Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ile birlikte aralarında Erzurum, Erzincan, Ankara, Muğla, Samsun ve İstanbul'un da yer aldığı 7 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.
10'U AKTİF GÖREVDE 14 GÖZALTI
Örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10'u aktif görevde olmak üzere 14 çeşitli rütbelerdeki askeri görevliler gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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