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  • 28.06.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 15:44

Son dakika haberi: ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığının / terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa Kaçakçılık ve aracılığıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 10’u muvazzaf olmak üzere 14 rütbeli asker gözaltına alındı.

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon!

Edinilen bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve ekipleri, Şanlıurfa ile birlikte aralarında , , , , ve 'un da yer aldığı 7 ilde eş zamanlı / operasyonu düzenlendi.

10'U AKTİF GÖREVDE 14 GÖZALTI
Örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10'u aktif görevde olmak üzere 14 çeşitli rütbelerdeki askeri görevliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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