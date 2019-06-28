İstanbul seçimleri sonrası sesini yükselten CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Referandum" çağrısı yaptı. Erdoğan'dan "Akşam yat, sabah kalk referandum olmaz" cevabını aldı. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da erken seçim tartışmalarına yönelik "Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Bizim temel amacımız öncelikle yereldeki başarımızı daha üst noktaya çekerek, ülkenin sorunlarına odaklanmak. Çünkü ekonomik krizin içerisindeyiz. Tarımda ve eğitimde de ciddi sorunlar var. Biz, Türkiye'nin sorunlarına odaklanıp çözüm için mutlaka katkıda bulunmak isteriz" ifadelerini kullandı.
MAZBATAYI ALDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den aldı. Mazbata töreninde İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da hazır bulundu. Daha sonra belediyeye geçen İmamoğlu, 18.30'da devir-teslim sonrası koltuğa oturdu.
MAZBATAYI ALDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den aldı. Mazbata töreninde İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da hazır bulundu. Daha sonra belediyeye geçen İmamoğlu, 18.30'da devir-teslim sonrası koltuğa oturdu.
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