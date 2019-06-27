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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 01:34

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker oldu

'da koşu testinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker oldu.

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

'ndan yapılan açıklamada, 'da 26 Haziran Çarşamba günü denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.



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