Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tahkim resti

G-20 Zirvesi için Japonya'nın Osaka kentinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret öncesi Nikkei gazetesine röportaj verdi.
İKİLİ GÖRÜŞME YARIN
Yarın Trump'la ikili bir görüşme yapacağını belirten Erdoğan, "Görüşmenin, ikili ilişkilerimizdeki çıkmazı açacağına ve işbirliğimizi güçlendireceğine inanıyorum. S-400 konusunu Trump ile detaylı konuşmayı ümit ediyorum" dedi. Erdoğan, F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarması ve yaptırım uygulaması durumunda taviz vermeyeceğinin altını çizerek, "F-35 projesi için zaten 1.25 milyar doları ödedik. Eğer öyle yanlış bir hamlede bulunurlarsa meseleyi Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne götürürüz" ifadelerini kullandı.
KRİTİK GÜN
Başkan Erdoğan, yarın sabah Rusya Lideri Vladimir Putin, öğle saatlerinde ise ABD Başkanı Doland Trump ile bir araya gelecek. Trump'la yapacağı görüşmede, S-400 ve F-35'ler ele alınacak.
TÜRKİYE'DE KADIN ÜNİVERSİTESİ KURULACAK
Erdoğan'a Mukagawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı verildi. Başkan Erdoğan, Japonya'da 80 kadın üniversitesi bulunduğunu belirtti. "Bu üniversiteleri inceleyeceğiz. Ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız" dedi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Japon geleneklerine uygun olarak kendilerine ikram edilen çayı içti.
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