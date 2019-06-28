Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tahkim resti Başkan Erdoğan, Trump’la görüşme öncesi F-35 mesajı verdi. “1.25 milyar dolar ödedik. Eğer yanlış bir hamlede bulunurlarsa, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne gideriz” dedi.





G-20 Zirvesi için



İKİLİ GÖRÜŞME YARIN

Yarın Trump'la ikili bir görüşme yapacağını belirten Erdoğan, "Görüşmenin, ikili ilişkilerimizdeki çıkmazı açacağına ve işbirliğimizi güçlendireceğine inanıyorum. S-400 konusunu Trump ile detaylı konuşmayı ümit ediyorum" dedi. Erdoğan, F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarması ve yaptırım uygulaması durumunda taviz vermeyeceğinin altını çizerek, "F-35 projesi için zaten 1.25 milyar doları ödedik. Eğer öyle yanlış bir hamlede bulunurlarsa meseleyi Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne götürürüz" ifadelerini kullandı.



KRİTİK GÜN

Başkan Erdoğan, yarın sabah Rusya Lideri Vladimir Putin, öğle saatlerinde ise ABD Başkanı Doland Trump ile bir araya gelecek. Trump'la yapacağı görüşmede, S-400 ve F-35'ler ele alınacak.









TÜRKİYE'DE KADIN ÜNİVERSİTESİ KURULACAK

Erdoğan'a Mukagawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı verildi. Başkan Erdoğan, Japonya'da 80 kadın üniversitesi bulunduğunu belirtti. "Bu üniversiteleri inceleyeceğiz. Ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız" dedi.









Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Japon geleneklerine uygun olarak kendilerine ikram edilen çayı içti. Zirvesi için Japonya 'nın Osaka kentinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan , ziyaret öncesi Nikkei gazetesine röportaj verdi.Yarın Trump'la ikili bir görüşme yapacağını belirten Erdoğan, "Görüşmenin, ikili ilişkilerimizdeki çıkmazı açacağına ve işbirliğimizi güçlendireceğine inanıyorum." dedi. Erdoğan, F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarması ve yaptırım uygulaması durumunda taviz vermeyeceğinin altını çizerek, "Eğer öyle yanlış bir hamlede bulunurlarsa meseleyi'ne götürürüz" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, yarın sabah Rusya Lideri Vladimir Putin, öğle saatlerinde ise ABD Başkanı Doland Trump ile bir araya gelecek. Trump'la yapacağı görüşmede, S-400 ve F-35'ler ele alınacak.Erdoğan'a Mukagawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı verildi. Başkan Erdoğan, Japonya'da 80 kadın üniversitesi bulunduğunu belirtti. "Bu üniversiteleri inceleyeceğiz. Ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız" dedi.Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Japon geleneklerine uygun olarak kendilerine ikram edilen çayı içti. TÜM MANŞETLER