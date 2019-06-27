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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 14:01

Son dakika: ile ABD arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre , Jeffrey'e ’te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiğini, Fırat’ın doğusunda planlanan güvenli bölgeye ilişkin ’nin görüşlerini aktardı.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

, Bakan 'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile 'deki Karargahı'nda bir araya geldiğini açıkladı. Akar-Jeffrey görüşmesinde ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

, Jeffrey'e Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiğini, Fırat'ın doğusunda planlanan güvenli bölgeye ilişkin 'nin görüşlerini aktardı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın son gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile de görüştü.

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