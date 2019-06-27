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  • 27.06.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 19:57

Son dakika... Dışişleri'nden 'Tunus' açıklaması

'nca Tunus'ta gerçekleştirilen terör saldırıları kınanarak, "Tunus'un istikrarını hedef alan bu terör saldırıları karşısında kardeş Tunus halkıyla tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" denildi.

Dışişleri'nden 'Tunus' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta bugün polis devriye arabası ile jandarma kuvvetlerinin kullandığı kışlayı hedef alan bombalı intihar saldırıları gerçekleştirildiğinin öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri, kardeş Tunus halkı ve 'ne başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Tunus'un istikrarını hedef alan bu terör saldırıları karşısında kardeş Tunus halkıyla tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" denildi.

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