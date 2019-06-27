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  • 27.06.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 19:54

Balıkesir'de şok eden olay! Kızına yaptıran baba...

Balıkesir'in Havran ilçesinde, doktor (28), babası Mustafa (67) tarafından 11 kurşunla öldürüldü. Genç doktorun, babası tarafından takip edilip, otomobille yaptırıldıktan sonra annesinin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü.

Bu nasıl baba? Kızına kaza yaptırıp...

Pratisyen hekim , iddiaaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için , geldi. Annesinden ayrı yaşayan ve 'de emekli olduktan sonra market işleten babası Mustafa da, iddiaya göre, daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı.

Yılmaz, otomobiliyle kızı Gülnur Yılmazın kullandığı otomobilin peşine düştü. Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı.

Aracı bariyere çarpan kızına annesinin yerini soran Yılmaz, cevap alamadı. Bunun üzerine kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren Mustafa Ali Yılmaz, tabancasıyla 11 el ateş etti.

Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gülnur Yılmazın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

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