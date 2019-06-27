Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan 20 ton kapasiteli kimyasal madde deposunda patlama oldu.
Patlamanın ardından depodaki kimyasal madde etrafa yayılmaya başladı.
Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan 20 ton kapasiteli kimyasal madde deposunda patlama oldu.
Patlamanın ardından depodaki kimyasal madde etrafa yayılmaya başladı.
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