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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 00:29

Son dakika... Depoda patlama! Ekipler, çevreye sızan maddeyle mücadele ediyor

'ın Ergene ilçesinde deposunda patlama meydana geldi. Ekipler, çevreye sızan kimyasal maddeyle mücadele ediyor. Evlerini terk eden vatandaşlar hızla mahalleden uzaklaştı.

Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan 20 ton kapasiteli kimyasal madde deposunda patlama oldu.
Patlamanın ardından depodaki kimyasal madde etrafa yayılmaya başladı.

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