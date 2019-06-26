Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulan Çağlar Aytar kamuoyundan büyük tepkiler aldı. Twitter hesabı üzerinden ağızlara alınmayacak şekilde skandal ifadelerle Başkan Erdoğan'a dil uzatan Çağlar Aytar hakkında küfür dolu sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından yaşadığı yeri Kuşadası olarak gösteren Aytar'ın İzmir'de olduğunu tespit etti. Önceki gün akşam (Salı) düzenlenen operasyonla Aytar tespit edilen adresinde gözaltına alındı. Şizofren hastası olduğu belirlenen Aytar, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Geçtiğimiz Nisan ayında da Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında işlem yapılan Aytar, serbest kalmıştı.

ÇAĞLAR AYTAR KİMDİR?

23 Ekim 2018 tarihli CHP Grup Toplantısı'nda Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden bahsedildiği sırada Çağlar Aytar; Cemal Kaşıkçı'nın ölmediğine ve olayın ABD'nin bir zihin kontrol kurgusu, bir kitle ve algı yönetim kurgusu olduğuna dair protestoda bulunmuştu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında protestosuna başlayan Çağlar Aytar; protestosu üzerine salondan dışarı çıkartılmıştı. Aytar, sabitlenmiş twettinde, Amerika Birleşik Devletlerinin insanlık tarihinin en büyük suçunu işlediğini, insanların düşüncelerini okuduğunu, zihnini kontrol ettiğini ve istediği her yerde deprem yaratabildiğini iddia etmişti.

SABAH