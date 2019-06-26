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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 16:53

Başkan Erdoğan'a hakaret eden şizofren çıktı! Çağlar Aytar kimdir?

üzerinden 'a ağır hakaretlerde bulan , polisi tarafından ’deki adresinde gözaltına alındı. Şizofren hastası olduğu belirlenen Aytar, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sosyal medyadan tepki yağmıştı! Şizofren çıktı

üzerinden 'a ağır hakaretlerde bulan kamuoyundan büyük tepkiler aldı. Twitter hesabı üzerinden ağızlara alınmayacak şekilde skandal ifadelerle Başkan Erdoğan'a dil uzatan Çağlar Aytar hakkında küfür dolu sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından yaşadığı yeri Kuşadası olarak gösteren Aytar'ın 'de olduğunu tespit etti. Önceki gün akşam (Salı) düzenlenen operasyonla Aytar tespit edilen adresinde gözaltına alındı. Şizofren hastası olduğu belirlenen Aytar, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Geçtiğimiz Nisan ayında da Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında işlem yapılan Aytar, serbest kalmıştı.

ÇAĞLAR AYTAR KİMDİR?
23 Ekim 2018 tarihli Grup Toplantısı'nda 'nın ölümünden bahsedildiği sırada Çağlar Aytar; Cemal Kaşıkçı'nın ölmediğine ve olayın ABD'nin bir zihin kontrol kurgusu, bir kitle ve algı yönetim kurgusu olduğuna dair da bulunmuştu.

Genel Başkan 'nun konuşması sırasında protestosuna başlayan Çağlar Aytar; protestosu üzerine salondan dışarı çıkartılmıştı. Aytar, sabitlenmiş twettinde, Amerika Birleşik Devletlerinin insanlık tarihinin en büyük suçunu işlediğini, insanların düşüncelerini okuduğunu, zihnini kontrol ettiğini ve istediği her yerde deprem yaratabildiğini iddia etmişti.

SABAH

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