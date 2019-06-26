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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 20:42

Son dakika haberi: 'ya 'Pençe' darbesi! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'yla koordineli olarak 'ın kuzeyindeki ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

PKK'ya 'Pençe' darbesi!

'yla koordineli olarak 'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlar kapsamında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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