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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 21:02

Askerlerin kimi 5 gün, kimi 6 ay kala heyecanı yaşadı

’da yeni askerlik sistemi kapsamında 6 ayını dolduran askerler sevinci yaşadı. Birliklerinden çıkan askerler büyük mutluluk yaşarken, arkadaşları ve komutanları ile vedalaşıp evlerinin yolunu tuttu.

TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.

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