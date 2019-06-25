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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 11:36

haberi: önemli düzenlemeler içeren ni 'e sundu

haberine göre Grup Başkanvekili Mehmet Muş, içerisinde metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren teklifin  Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.

O teklif Meclis'e sunuldu

Grup Başkanvekili Mehmet Muş, içerisinde metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren teklifin Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.

İşte o açıklama:
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi, entegre tesis olmamak kaydıyla köylerde tarımsal amaçlarla seraların kurulması, belediye sınırları ve mücavir sınırlar içindeki Hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvurma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

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