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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 08:25

Son dakika haberi: 3 ilde PKK'ya ağır darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 2, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Bakanlık duyurdu! 3 ilde PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 2, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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