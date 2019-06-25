Son dakika haberi: 3 ilde PKK'ya ağır darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 2, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Ayrıntılar gelecek...
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 2, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Ayrıntılar gelecek...
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