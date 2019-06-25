Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik kanununu imzaladı. Peki, askerler ne zaman terhis edilecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte yeni askerlik kanununa ilişkin son gelişmeler...

ERKEN TERHİSLER NE ZAMAN OLACAK?

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından erken terhislerin başlaması bekleniyor. Tarih hakkında net bir bilgi bulunmazken, 6 ayını tamamlamamış olan 130 bin askerin erken terhislerinin Temmuz ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Askerlik Kanunu'nu imzaladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır" dedi.