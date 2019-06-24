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  • 24.06.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 18:17

'li teröristler 'ya saldırdı

Terör örgütü /'nın ’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez’e bağlı Marea’da nöbet tutan Özgür Suriye () unsurlarına ağır silahlarla düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı.

YPG'li teröristler ÖSO'ya saldırdı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Marea'nın güneyindeki Tel Malid köyünde nöbet tutan unsurlarına /'lı teröristlerce ağır silahlarla ateş edildi. ÖSO unsurlarının karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

Saldırıda ÖSO mensubu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı.

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