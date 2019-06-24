YPG'li teröristler ÖSO'ya saldırdı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Marea'nın güneyindeki Tel Malid köyünde nöbet tutan ÖSO unsurlarına YPG/PKK'lı teröristlerce ağır silahlarla ateş edildi. ÖSO unsurlarının karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.
Saldırıda ÖSO mensubu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı.
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