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  • Son Güncelleme: 24.06.2019 08:52

Son dakika haberi... İstanbullular dikkat! FSM'de 4 şerit kapatılacak

Son dakika... (FSM) köprüsündeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle -17 Ağustos tarihleri arasında 4 şerit kapatılacak. Ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.

İstanbullular dikkat! FSM'de 4 şerit kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaz geçişlerini sağlaması bakımından İstanbul ulaşımının can damarı olan Boğaz Köprülerimizin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için; '15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi' çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

50 GÜN SÜRECEK
Çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asflama yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesi ile köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecektir. İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmalara 2019 tarihinde başlanarak 17 Ağustos 2019'da bitirilmesi planlanmaktadır" bilgisi verildi.

4 ŞERİT KAPATILACAK
50 gün 4 şeridin kapatılacağı belirtilen açıklamada, "Çalışmalar esnasında köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki (Güney platform) 4 şeridi kapatılarak, akışı kuzey platformdan 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacaktır. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit kapatılarak, trafik akışı güney platformdan 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılacaktır. Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar esnasında sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir" denildi.



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