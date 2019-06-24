Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.06.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 09:31

Son dakika... çıkışında bir otomobil takla attı... Trafik kilit

çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.

Köprüde bir otomobil takla attı... Trafik kilit

Son dakika haberi... 'nde takla atan araçtaki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil takla attı... Trafik kilit
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri