Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.06.2019 05:54
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 05:54

SON DAKİKA: İl kurulu seçimlerinde resmi olmayan sonuçları açıkladı

lerinde resmi olmayan sonuçlara göre Başkanı seçilen 'nin adayı 4 milyon 741 bin 868, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise 47 bin 829, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ise 14 bin 545 oy aldı.

İl seçim kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladı

Yüksek Kurulu () kararı doğrultusunda yenilenen Başkanlığı seçimlerinde resim olmayan sonuçlara göre 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 4 milyon 741 bin 868, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

İstanbul Adliyesindeki İl nca hazırlanan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları İstanbul İl Seçim Müdürlüğü panosuna asıldı.

Buna göre, seçimde 10 milyon 570 bin 354 seçmenin 8 milyon 925 bin 63'ü sandık başına giderek oyunu kullandı. Oylardan 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli sayılırken, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868'ini, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44,99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise 47 bin 829, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ise 14 bin 545 oy aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSON DAKİKA: İl seçim kurulu 23 Haziran İstanbul seçimlerinde resmi olmayan sonuçları açıkladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri