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'da demokrasi kazandı

Milyonlarca lu, tatilini yarıda kesti. Büyükşehir belediye başkanlığı için ikinci kez sandığa gitti. Dünyaya demokrasi dersi verdi. Başkan ​Erdoğan, i değerlendirdi: Milli irade bir kez daha tecelli etti.

Demokrasi kazandı
Yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı ine 10 milyon 570 bin seçmenden 8 milyon 868 bin 664'ü katıldı. Katılım oranı yüzde 84.42'ye ulaştı.
Milyonlar, büyük olgunlukla oyunu kullandı. Millet İttifakı'nın adayı 4 milyon 698 bin 782 oy aldı. ise 3 milyon 921 bin 201'de kaldı.



YARDIMCI OLACAĞIZ
Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, sandık sonucunun 15 milyon İstanbullu'ya hayırlı olmasını diledi: Rakibimi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu seçim 'de demokrasinin çok sağlıklı işlediğini kusursuz şekilde ortaya koymuştur.
Arkadaşımızın güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. İstanbullular'ın yararına olan her türlü işte kendisine yardımcı olacağız.



MİLLİ İRADE TECELLİ ETTİ
Başkan ​Erdoğan, seçimi değerlendirdi: Milli irade bir kez daha tecelli etti. Şu anda önde görünen 'nu tebrik ediyorum.
Önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde 2023 hedeflerine yürüyeceğiz.



KİMSEYİ DIŞLAMAM
CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Herkese eşit mesafede olacağı sözünü verdi:
Seçimi Türkiye kazandı. Sandıktan benim için sefer görev emri çıktı. Hiç kimseyi dışlamadan çalışacağım.



SEÇİM TRAFİĞİ
Seçim için tatilini yarıda kesen onbinlerce kişi, dün sandıkla buluştu. Oy kullandıktan sonra tatil beldelerine geri koştu.



22 HAZİRAN BODRUM SAAT: 09.30



23 HAZİRAN İSTANBUL SAAT: 18.30




SANDIKTAN NOTLAR
Ünlüler, vatandaşlık görevini yerine getirdi. Sibel Can da erkenden sandığa gitti.
Kılıçdaroğlu: Birlikte demokrasimizi daha da yükselteceğiz...
Bahçeli: Türkiye esas gündemine dönmeli. Seçim süreci kapanmalıdır.
İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi.
Yine zarflarda mühür skandalı yaşandı. YSK, milletvekili seçiminde kullanılan mühürleri geçerli saydı.

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