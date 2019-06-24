Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim ine 10 milyon 570 bin seçmenden 8 milyon 868 bin 664'ü katıldı. Katılım oranı yüzde 84.42'ye ulaştı.Milyonlar, büyük olgunlukla oyunu kullandı. Millet İttifakı'nın adayı 4 milyon 698 bin 782 oy aldı. Cumhur İttifakı ise 3 milyon 921 bin 201'de kaldı.Rakibimi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu seçim Türkiye 'de demokrasinin çok sağlıklı işlediğini kusursuz şekilde ortaya koymuştur.Arkadaşımızın güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. İstanbullular'ın yararına olan her türlü işte kendisine yardımcı olacağız.Milli irade bir kez daha tecelli etti. Şu anda önde görünen Ekrem İmamoğlu 'nu tebrik ediyorum.Önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde 2023 hedeflerine yürüyeceğiz.CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Herkese eşit mesafede olacağı sözünü verdi:Seçimi Türkiye kazandı. Sandıktan benim için sefer görev emri çıktı. Hiç kimseyi dışlamadan çalışacağım.Seçim için tatilini yarıda kesen onbinlerce kişi, dün sandıkla buluştu. Oy kullandıktan sonra tatil beldelerine geri koştu.







SANDIKTAN NOTLAR

Ünlüler, vatandaşlık görevini yerine getirdi. Sibel Can da erkenden sandığa gitti.

Kılıçdaroğlu: Birlikte demokrasimizi daha da yükselteceğiz...

Bahçeli: Türkiye esas gündemine dönmeli. Seçim süreci kapanmalıdır.

İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi.

Yine zarflarda mühür skandalı yaşandı. YSK, milletvekili seçiminde kullanılan mühürleri geçerli saydı.