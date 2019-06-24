Başkan Erdoğan: Milli irade tecelli etti Başkan Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendirdi: Milli irade bir kez daha tecelli etmiştir. Birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.

Başkan , seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi: "Yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimizi yürüyeceğiz." Recep Tayyip Erdoğan , seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi: "Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, TÜM MANŞETLER