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  • 23.06.2019 22:32
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 22:32

Başkanı 'tan 'na tebrik telefonu

Başkanı , Başkanlığı ini kazanan ’nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.

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