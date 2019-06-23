TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ekrem İmamoğlu'na tebrik telefonu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.
- İstanbul seçimi oy oranları nasıl?
- Ekrem İmamoğlu'nun tek kızı kimdir? Beren İmamoğlu kaç yaşında?
- "Sonuçları İstanbul'dan takip edeceğim"
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