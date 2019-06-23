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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 22:26

Başkan Erdoğan 'nden ayrıldı

Başkan , 'nden ayrıldı. buradan takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, köşkte yaklaşık 4 saat kaldı.

Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı

Başkan Rcep Tayyip Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı 'ne geçti.

buradan takip eden Erdoğan, köşkte yaklaşık 4 saat kaldı. Ardından Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte buradan ayrıldı.


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