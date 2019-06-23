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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 11:06

Son dakika haberi: Kuzey 'ta hedefleri vuruldu

'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.

PKK'ya ağır darbe! Tüm hedefler vuruldu

'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve imha edildi.

ndan yapılan açıklamaya göre, Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu vuruldu.

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