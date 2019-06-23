Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.06.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 11:18

Son dakika haberi: Oyunu kullanan İstanbullular tatil yoluna düştü

İstanbullular bugün tekrarlanan seçim için oy kullanmaya devam ederken, sabahın erken saatlerinde oyunu kullanan vatandaşlar erteledikleri tatil için yola koyuldu.

Oyunu kullanan tatil yoluna düştü

Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen seçim iptali kararının ardından vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için tekrar sandığa gidiyor.

Seçim dolayısıyla tatil planlarını erteleyenler ise saat 08.00'de açılan sandıklara oylarını atıp, erkenden yola çıktılar.

Gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.

OYUNU KULLANAN TATİL YOLUNA DÜŞTÜ
İstanbul'dan çıkış güzergahındaki yoğunluk dikkat çekerken, tatilciler TEM otoyolunda trafiğe sebep oldu.

Karne tatilini bekleten vatandaşlar, vakit kaybetmeden tatil beldelerine doğru harekete geçti.

ÇIKIŞ YOLU KIZARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasında, şehrin genelinde trafik yeşil renkli gösterilirken, İstanbul'dan çıkış noktalarında oluşan yoğunluk nedeniyle renk kırmızıya döndü.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: Oyunu kullanan İstanbullular tatil yoluna düştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri