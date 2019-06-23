Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen seçim iptali kararının ardından vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için tekrar sandığa gidiyor.
Seçim dolayısıyla tatil planlarını erteleyenler ise saat 08.00'de açılan sandıklara oylarını atıp, erkenden yola çıktılar.
Gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
OYUNU KULLANAN TATİL YOLUNA DÜŞTÜ
İstanbul'dan çıkış güzergahındaki yoğunluk dikkat çekerken, tatilciler TEM otoyolunda trafiğe sebep oldu.
Karne tatilini bekleten vatandaşlar, vakit kaybetmeden tatil beldelerine doğru harekete geçti.
ÇIKIŞ YOLU KIZARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasında, şehrin genelinde trafik yeşil renkli gösterilirken, İstanbul'dan çıkış noktalarında oluşan yoğunluk nedeniyle renk kırmızıya döndü.
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