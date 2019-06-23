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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 18:54

AK Parti İl Başkanlığı'na geldi

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Yıldırım'ı İl Başkanlığı'na gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Ali İhsan Yavuz, AK İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekilleri karşıladı.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Tuzla Aydınlı'daki konutundan hareket eden Yıldırım, sonuçlarını takip etmek üzere saat 18.38 itibarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ulaştı.

Yıldırım'ı İl Başkanlığı'na gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Ali İhsan Yavuz, AK İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekilleri karşıladı.


Bu arada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

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