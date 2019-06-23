İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin gündeminde. Seçim sonuçları saatler sonra netleşecek. Ekrem İmamoğlu ailesi, eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları merak konusu oldu. İşte 49 yaşındaki Ekrem İmamoğlu hakkında merak edilenler, eşi çocukları Beren, Semih ve Mehmet İmamoğlu'nun bilinmeyenler... 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzü Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. İmamoğlu ailesi 5 kişiden oluşuyor.