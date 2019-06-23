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  • Son Güncelleme: 24.06.2019 09:04

? 'nun tek kızı kimdir?

Büyükşehir Belediye Başkanlığı i sona erdi. İstanbullular 23 Haziran Pazar günü bir kez daha sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Peki Binali Yıldırım'ın rakibi olan kimdir, , aslen nereli? İşte Türkiye'nin konuştuğu isim Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve İmamoğlu ailesi hakkında merak edilenler... Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, seçim kampanyaları esnasında sık sık eşinin yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun , Mehmet Selim İmamoğlu, adında 3 çocuğu var. Peki Ekrem İmamoğlu'nun tek kızı kimdir? Beren İmamoğlu kim, kaç yaşında?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin gündeminde. Seçim sonuçları saatler sonra netleşecek. Ekrem İmamoğlu ailesi, eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları merak konusu oldu. İşte 49 yaşındaki Ekrem İmamoğlu hakkında merak edilenler, eşi çocukları Beren, Semih ve Mehmet İmamoğlu'nun bilinmeyenler... 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzü Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. İmamoğlu ailesi 5 kişiden oluşuyor.

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