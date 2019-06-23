Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada mesaisinin büyük bölümünü dış politikaya ayıracak. Erdoğan, 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek 'G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu liderlerle görüşecek. Erdoğan'ın ikili görüşmelerinin gündem maddesi ise 'S-400' olacak. Erdoğan, G-20 Zirvesi'nin ardından Kyoto kentinde düzenlenen Ara Güler Sergisi'ni ziyaret edecek. Erdoğan, ayrıca, Nagayo kentinde Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Erdoğan, 1 Temmuz'da ise Japonya'nın başkenti Tokyo'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşecek. Japonya temaslarının ardından Çin'e geçerek bir çalışma ziyareti yapacak.
AİLE HATIRASI
BAŞKAN Erdoğan, önceki gün torunu Mahinur Albayrak'ın ilkokul mezuniyet törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.
Albayrak, kızının mezuniyetine ilişkin aile fotoğrafını Twitter'dan şu ifadelerle paylaştı: Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir."
HASAN AY
AİLE HATIRASI
BAŞKAN Erdoğan, önceki gün torunu Mahinur Albayrak'ın ilkokul mezuniyet törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.
Albayrak, kızının mezuniyetine ilişkin aile fotoğrafını Twitter'dan şu ifadelerle paylaştı: Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir."
HASAN AY
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