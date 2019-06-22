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  • 22.06.2019 21:12
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 21:12

'in annesi yaşamını yitirdi

eski Başkanı 'in annesi (81), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Menderes Türel'in acı günü

eski Başkanı 'in yaklaşık 4,5 aydır rahatsızlığı nedeniyle Medical Park Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi , bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Serçin İnci Türel'in cenazesi, yarın ikindi vakti Muratpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazın ardından Uncalı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

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